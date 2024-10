Allerta Meteo Veneto: codice giallo fino a domani

MeteoWeb

La Protezione civile regionale del Veneto ha emesso un’allerta meteo per criticità idraulica, valida dalle ore 14 di oggi fino alla stessa ora di domani, per lo stato di “attenzione” (giallo) nei tre bacini regionali Basso Brenta-Bacchiglione; Livenza, Lemene e Tagliamento; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Nelle zone in allerta idraulica si segnala il permanere di livelli sostenuti con superamento della prima soglia idrometrica, generalmente contenuto all’interno dell’alveo. Per in bacino Basso Brenta-Bacchiglione tale situazione è limitata al canale Bisatto e per il Basso Piave, Sile e Bacino scolante è relativa al fiume Sile.

Dal punto di vista delle previsioni meteo, fino a domani mattina saranno possibili precipitazioni sparse di modesta entità, soprattutto sulla fascia costiera. Il limite della neve sarà intorno ai 1600-1900 m. Temperature massime senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore lieve calo. Venti in quota da nord-est, a tratti tesi e a tratti moderati; nelle valli, deboli con direzione variabile. Sulla costa venti in genere dai quadranti nord-orientali, da tesi a moderati; sul resto della pianura deboli variabili.

