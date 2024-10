Allerta Meteo Veneto: codice rosso per criticità idraulica fino a stasera

MeteoWeb

Le previsioni meteo di Arpav indicano per oggi in Veneto precipitazioni a tratti diffuse con possibile fase di instabilità dal pomeriggio/sera e fino al primo mattino di domani giovedì 24 quando i fenomeni, seppur più irregolari, potranno assumere anche carattere di rovescio e risultare localmente insistenti, specie sulla costa centro-meridionale e pianura limitrofa.

Alla luce di tali previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso, valido ventiquattr’ore dalle ore 14 di oggi, nel quale si dichiara lo stato di preallarme per criticità idraulica arancione nel bacino del Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco riferita al transito della piena sul fiume Po. Si evidenzia che lungo il Po di Goro la criticità idraulica è da considerarsi rossa (stato di allarme) fino alla sera/notte di oggi 23 ottobre, in seguito è da considerarsi arancione (preallarme). Nella stessa area, la criticità idrogeologica gialla (stato di attenzione) è riferita alla porzione costiera e pianura limitrofa dove, a seguito delle precipitazioni previste, è possibile l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e difficoltà di smaltimento della rete di drenaggio urbano.

