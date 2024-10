Allerta Meteo Veneto: criticità idraulica arancione sul delta Po fino alle 14 di domani

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il Veneto indicano che fino alla prima parte di domenica la regione rimane parzialmente influenzata da una circolazione ciclonica associata a un nucleo depressionario semistazionario sul Mediterraneo Occidentale. Saranno probabili ancora delle precipitazioni irregolari, anche a carattere di rovescio (occasionalmente temporalesco), più probabili su pianura e costa e con quantitativi al più contenuti (massimi intorno a 20-40mm/24h). Alla luce delle previsioni e data la situazione pregressa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalle 14 di oggi, venerdì 25 fino alle 14 di domani, sabato 26.

È decretata la fase operativa di attenzione (allerta gialla) per i bacini di Po, Fissero-Tartaro-CanalBiancoe Basso Adige e per quello del Basso Brenta-Bacchiglione. Per la prima zona di allerta la criticità idraulica gialla è relativa al fiume Po, ed è riferita al tratto tra Pontelagoscuro ed il delta, mentre nei rami deltizi (Po di Venezia e Po di Goro), ove i livelli sono ancora superiori alla seconda soglia, la criticità idraulica è arancione. L’allerta idraulica per il secondo bacino, Vene-E, è riferita al sistema Fratta-Gorzone, che presenta livelli ancora sopra la prima soglia idrometrica alla sezione di Valli Mocenighe.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

