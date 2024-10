Allerta Meteo Veneto: criticità idraulica per il Po fino a domani

MeteoWeb

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità valido dalle ore 14 di oggi fino alle 14 di domani nel quale si dichiara lo stato di attenzione (giallo) per criticità idraulica nel bacino Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige. La criticità idraulica è relativa al fiume Po, ed è riferita al tratto veneto fino al delta. Lungo i rami deltizi, dove attualmente i livelli sono prossimi alla seconda soglia e subiranno ulteriori incrementi, la criticità idraulica è arancione (preallarme).

