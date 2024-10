Allerta Meteo, venti distruttivi sul Regno Unito: una bassa pressione incontrerà la corrente a getto

MeteoWeb

Un’area di bassa pressione è destinata a portare forte maltempo, compresi raffiche di vento fino a 130km/h, nel Regno Unito dopo aver attraversato l’Oceano Atlantico. L’area di bassa pressione interagirà con i venti della corrente a getto che si avvicinano ai 320km/h sabato 19 ottobre mentre attraversa l’Atlantico. Il Met Office, il servizio meteorologico britannico, ha affermato che questa area subirà quindi un approfondimento “esplosivo“ mentre si avvicina al Regno Unito e all’Irlanda domenica 20 ottobre. Il meteorologo Alex Deakin ha spiegato che questo processo è chiamato “ciclogenesi esplosiva” e può causare quella che è nota come una “bomba meteorologica“.

Il Met Office descrive una bomba meteorologica come “un sistema di bassa pressione la cui pressione centrale scende di 24hPa in 24 ore in un processo noto come ciclogenesi esplosiva“. L’agenzia spiega sul suo sito web: “in determinate circostanze, la pressione centrale all’interno di un’area di bassa pressione può scendere a una velocità molto rapida. Queste sono note come “bombe” e venti violenti possono svilupparsi attorno al sistema”.

Venti distruttivi in arrivo sul Regno Unito

Gli esperti hanno spiegato che ciò porterà venti distruttivi, molto probabilmente nelle aree settentrionali e occidentali, forse anche fino a lunedì 21 ottobre. I meteorologi affermano che ciò potrebbe causare danni e disagi e hanno avvisato gli automobilisti di guidare con cautela durante i forti venti a causa di condizioni potenzialmente “pericolose“.

Il Met Office ha emesso un’allerta meteo gialla per il vento dalle 3 del mattino di domenica fino a mezzogiorno di lunedì. Gli esperti hanno spiegato che un periodo di forti venti da sud/sud-est probabilmente si svilupperà fino a domenica mattina, con raffiche di 80-100km/h possibili in alcune aree interne, in particolare nell’Irlanda del Nord e nella Scozia occidentale, e forse fino a 100-110km/h lungo le coste e le colline esposte. I venti probabilmente gireranno poi da sud-ovest, con un periodo di venti particolarmente forti possibili durante il pomeriggio e la sera di domenica nella Scozia occidentale, dove le raffiche potrebbero potenzialmente raggiungere i 110-130km/h nelle aree esposte e, più in generale, i 90-100km/h in altre parti dell’area di allerta.

Questi forti venti, in concomitanza con le alte maree, potrebbero causare problemi. In alcune parti della Scozia, dell’Irlanda del Nord, dell’Inghilterra nordoccidentale e del Galles nordoccidentale, vi è una maggiore probabilità di disagi dovuti al forte vento.

Tony Wisson, vice capo meteorologo del Met Office, ha affermato: “questo sistema di bassa pressione non dovrebbe svilupparsi prima di venerdì vicino alla costa del Canada, quindi in questa fase c’è ancora molta incertezza sulla forza e la traiettoria di questo sistema mentre interagisce con la corrente a getto nel fine settimana. È probabile che parti dell’Irlanda ne risentano prima del Regno Unito. Al momento, è previsto un periodo ventoso in tutto il Regno Unito domenica e lunedì, ma in alcune parti della Scozia, Irlanda del Nord, Inghilterra nordoccidentale e Galles nordoccidentale, c’è una maggiore possibilità di disagi. È probabile che l’allerta vento di domenica venga aggiornata e perfezionata man mano che aumenta la fiducia e sono probabili altre allerte per le precipitazioni previste. È quindi importante che le persone rimangano aggiornate sulle ultime previsioni”.

