Allerta nel Regno Unito per un caso di vaiolo delle scimmie di ceppo africano

Il Regno Unito ha registrato un primo caso singolo di contagio da mpox, una forma più virulenta di vaiolo delle scimmie, su un viaggiatore appena tornato dal continente africano. Il virus isolato in questo paziente appartiene al temuto ceppo Clade 1b, noto per aver recentemente provocato un focolaio in diverse regioni dell’Africa, portando l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare uno stato di emergenza globale ad hoc.

Secondo quanto riportato dalla BBC, il contagio riguarda un individuo che ha iniziato a manifestare sintomi circa 24 ore dopo il rientro in patria, avvenuto il 21 ottobre. Inizialmente, il paziente ha presentato sintomi influenzali, seguiti da un’eruzione cutanea che si è manifestata tre giorni dopo. Gli esami di laboratorio effettuati dai medici britannici hanno confermato la diagnosi di mpox, specificando il tipo di virus.

La diffusione del ceppo Clade 1b ha sollevato allerta tra gli esperti a livello internazionale negli ultimi mesi, e questo caso britannico intensifica l’allerta non solo nel Regno Unito, ma anche nel resto d’Europa. L’agenzia di sicurezza sanitaria britannica (Ukhsa) ha confermato il caso attraverso un comunicato, in cui si sottolinea che si tratta della variante Clade 1b, mai identificata prima nell’uomo nel Regno Unito, ma nota per aver causato un’epidemia significativa in vari Paesi africani.

Nella nota dell’Ukhsa si legge: “Quello rilevato è un solo caso umano certificato di mpox clade 1b“. Si precisa inoltre che “il rischio per la popolazione (britannica) resta modesto“, al momento, per quanto riguarda la generalità delle persone residenti sull’isola.

