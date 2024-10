L’allevamento selettivo dei coralli può aiutarli a resistere al calore

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato su Nature Communications ha dimostrato che l’allevamento selettivo può aumentare modestamente la tolleranza dei coralli al calore. Il progetto, guidato da Liam Lachs e Adriana Humanes del Coralassist Lab della Newcastle University, ha coinvolto diverse istituzioni internazionali. I ricercatori hanno allevato coralli in grado di sopravvivere a intense ondate di calore marino, dimostrando che l’allevamento selettivo è una strategia fattibile, anche se non risolutiva per le sfide future legate al cambiamento climatico.

Durante l’esperimento, i coralli hanno mostrato una buona tolleranza a esposizioni brevi e prolungate a temperature elevate, con un miglioramento della resistenza al calore di circa un grado a settimana. Tuttavia, gli autori sottolineano che questo ritmo di adattamento potrebbe non essere sufficiente per garantire la sopravvivenza delle barriere coralline, gravemente minacciate dalle crescenti ondate di calore.

La ricerca suggerisce che saranno necessari ulteriori studi per comprendere meglio quali tratti genetici dare priorità e come ottimizzare l’allevamento selettivo. In conclusione, sebbene l’allevamento selettivo possa contribuire alla conservazione dei coralli, rimane essenziale ridurre drasticamente le emissioni di gas serra per proteggere questi ecosistemi fragili.

