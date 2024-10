Valencia, donna rischia la vita per salvare il suo cane tra le acque impetuose dell’alluvione | VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale autorigenerante, noto come V-shaped, ha scatenato nelle ultime ore una devastante alluvione nella Comunità Valenciana, portando i residenti della zona in una situazione drammatica e di grande rischio. Tra i numerosi episodi di soccorso che emergono in queste ore, uno in particolare sta colpendo il cuore di molti: una donna ha rischiato la vita per non abbandonare il proprio cane, scegliendo di restare con lui mentre l’acqua le arrivava fino al collo.

La donna che salva il suo cane dall’alluvione

Un video che circola sui social mostra il momento esatto in cui la donna, aggrappata al suo cane e sommersa fino al collo dalle acque torbide e inarrestabili, rifiuta di abbandonarlo. Il filmato ha destato profonda commozione e ha evidenziato il forte legame tra i due. La scena è diventata simbolo di resistenza e amore incondizionato, in un contesto di estrema precarietà e pericolo di vita.

L’alluvione che ha messo in ginocchio Valencia è stata causato da una goccia fredda, una circolazione ciclonica stazionaria situata tra la penisola Iberica e il Marocco. Questo fenomeno ha generato piogge torrenziali che hanno rapidamente trasformato le strade in torrenti impetuosi e inondato vaste aree urbane e rurali. In particolare, la cittadina di Chiva, situata a circa 30 chilometri da Valencia, è stata colpita con una violenza eccezionale, registrando accumuli di pioggia straordinari: 435,8 mm di precipitazioni in sole sei ore, di cui 343 mm concentrati in appena quattro ore.

