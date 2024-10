Alluvione Bologna, Lepore sente Musumeci: stato d’emergenza nel prossimo Cdm

MeteoWeb

Questa mattina, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha sentito per telefono il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. Secondo quanto riferisce una nota diffusa dall’amministrazione comunale di Bologna, Musumeci avrebbe fatto sapere che, nel prossimo Consiglio dei Ministri, verrà approvato lo stato di emergenza per le aree colpite dall’alluvione, tra cui Bologna. Sarà stanziata una somma per coprire gli interventi già svolti nei primi giorni, alla quale dovrebbero seguire ulteriori provvedimenti. Lepore e Musumeci hanno ribadito la necessità di lavorare insieme per la comunità bolognese colpita.

Il Ministro, infine, ha ribadito l’urgenza di affrontare la questione del dissesto idrogeologico e dei fiumi tombati, questioni che in tutto il Paese stanno creando enormi problemi con l’aumento delle piogge e dei nuovi fenomeni climatici. Lepore ha ringraziato Musumeci per la disponibilità e ha confermato la propria disponibilità a collaborare, come già condiviso nella precedente telefonata con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

