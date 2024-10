Alluvione in Emilia-Romagna: allagamenti a Piacenza per la piena del Po

MeteoWeb

Allagamenti a Piacenza e in provincia per l’ondata di maltempo che ha investito l’Emila-Romagna. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile. Nella notte la piena del Po ha fatto superare la soglia dei 6 metri, allagando in alcuni tratti campi e strade circostanti come via Nino Bixio. Chiuso con le transenne il sottostante il ponte ferroviario.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.