Alluvione Emilia-Romagna: ancora alti i livelli di Reno e Po, riaperti alcuni ponti a Modena

Dopo l’alluvione, l’attenzione rimane alta in Emilia-Romagna: la piena del Reno è attualmente in transito nel tratto arginato di valle, con livelli al colmo superiori alle soglie 3, mentre le piene sui relativi affluenti sono tutte in decrescita. Le piene di Secchia e Panaro stanno defluendo con livelli prossimi alle soglie 3 alla confluenza nel Po, che a sua volta nel tratto emiliano presenta colmi che si attestano su livelli elevati.

Sono stati riaperti dalle 7 i ponti del territorio modenese che erano stati chiusi a causa dell’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua del nodo idraulico, oltre il limite precauzionale, causato dal maltempo dei giorni scorsi. Si riaprono così, sul fiume Secchia, prima Ponte Alto e poi ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera. Per ora rimangono ancora chiusi al traffico il ponte sul Tiepido di via Curtatona, e, a cura della Provincia, il ponte di Navicello vecchio sul Panaro, all’innesto della strada provinciale 255 con la strada provinciale 2.

A Modena oggi sono aperte le scuole, dai nidi alle superiori, dopo le verifiche tecniche sull’agibilità degli edifici scolastici effettuate ieri e le pulizie che si sono rese necessarie in caso di infiltrazioni.

