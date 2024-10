Alluvione Emilia-Romagna, Borgo Panigale sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Soccorsi in atto a Borgo Panigale, con vasti allagamenti nel quartiere Ovest di Bologna. Chiusa la Tangenziale Nord di Bologna e Viale Alcide de Gasperi. Sulla città di Bologna si sono cumulati 160 mm di pioggia, 122 dei quali tra le 13 e le 23 di ieri, secondo i dati rilevati dalla postazione di monitoraggio situata ai margini del centro della città, quella più vicina a via Saffi, luogo dell’esondazione del torrente Ravone. Il momento più critico è stato fra le 19 e le 23, quando sono caduti 74 mm di pioggia (più o meno l’equivalente delle precipitazioni medie dell’intero mese di ottobre), con un picco alle 20:45, quando si è registrata una precipitazione di quasi 10 mm in un quarto d’ora.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

