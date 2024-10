Alluvione in Emilia-Romagna, consegnata Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Bandiera d’Istituto dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Questa mattina 29 vice direttori antincendio, 127 nuovi ispettori antincendio e 801 allievi vigili del fuoco hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana nelle Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, del capo Dipartimento Renato Franceschelli e del capo del Corpo Carlo Dall’Oppio.

Consegnata dal Ministro dell’Interno una Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Bandiera d’Istituto del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a seguito degli eventi alluvionali del 2023 in Emilia Romagna. Conferite anche 9 medaglie di bronzo al Merito Civile, 4 Pubblica Benemerenze al Merito Civile a vigili del fuoco autori di soccorsi esemplari e una targa al Merito sportivo per gli atleti olimpici e paralimpici delle Fiamme Rosse che hanno partecipato ai Giochi olimpici di quest’anno.

“Da oggi divenite parte attiva e cuore pulsante di una storia di eccellenza fatta di impareggiabili abilità tecniche, applicazione, spirito di servizio, coraggio, altruismo, forte empatia fra la cittadinanza e gesti di vero e proprio eroismo – ha detto il Ministro dell’Interno Piantedosi – Il conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Civile è la più alta testimonianza dei sentimenti di unanime stima di cui gode il Corpo nazionale e dell’affetto indiscusso per l’insostituibile attività espletata al servizio della collettività“.

“Oggi è per me un onore poter assistere alla consegna da parte del signor ministro della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Bandiera del Corpo che il Presidente della Repubblica ha voluto concedere per il generoso impegno del personale dei Vigili del fuoco in occasione degli eventi alluvionali del 2023 in Emilia Romagna. Cari allievi, siate degni di indossare una prestigiosa uniforme e fieri di appartenere a un‘istituzione fondamentale per la sicurezza dello Stato e dei suoi concittadini, un corpo che fa della sua unicità e dell’essere nazionale il suo punto di forza,” ha dichiarato nel suo intervento il capo Dipartimento Franceschelli.

Il capo del Corpo nazionale Dall’Oppio, dopo aver salutato gli oramai ex-allievi ha affermato che: “Mi sento particolarmente grato al Presidente della Repubblica che, con la concessione della Medaglia d’Oro alla nostra Bandiera, si è reso interprete di quel grazie collettivo che ci inorgoglisce. Questo riconoscimento è per noi conferma dell’attenzione con cui lo Stato guarda gli sforzi di noi Vigili del fuoco“.

Il capo del Corpo Dall’Oppio ha poi voluto ricordare con un momento di silenzio Nicola Lasalata, Giuseppe Martino e Antonio Ciccorelli, i tre colleghi tragicamente scomparsi durante interventi di soccorso negli ultimi mesi a Matera e Foggia.

