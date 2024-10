Alluvione Emilia-Romagna, Copernicus mostra la devastazione dell’alto | FOTO

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna sta vivendo una breve tregua dopo le forti piogge di sabato. Tuttavia, la situazione resta critica, soprattutto nel Bolognese, dove le operazioni di ripristino sono in corso in diverse zone. L’attenzione rimane alta anche su Ferrarese e Modenese, zone monitorate per le piene. Le immagini satellitari di Copernicus (il programma europeo di osservazione della Terra) evidenziano l’ampia devastazione nelle aree alluvionate della pianura parmense e nelle zone tra Budrio e Molinella, mostrando l’estensione del disastro.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

