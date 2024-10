Alluvione Emilia-Romagna: domani a Bologna riaprono nidi e scuole

MeteoWeb

Domani, martedì 22 ottobre, a Bologna riapriranno i nidi e le scuole di ogni ordine e grado, rimasti chiusi oggi per le conseguenze dell’alluvione. Sono in corso alcuni sopralluoghi scuola per scuola e la eventuale chiusura di singoli plessi sarà comunicata direttamente dalle scuole alle famiglie. A tutte le scuole si darà disposizione di non fare uscire i bambini nei giardini scolastici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.