Alluvione Emilia Romagna, domani i funerali di Simone Farinelli: lutto cittadino a Ozzano

Domani sarà giornata di lutto cittadino a Ozzano dell’Emilia, cittadina del Bolognese in cui viveva Simone Farinelli, il ventenne travolto da un’ondata del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna la sera di sabato 19 ottobre. Il funerale del giovane si terrà sempre domani nella Sala del Pantheon del cimitero monumentale della Certosa a Bologna.

“Il Comune di Ozzano dell’Emilia – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale – unitamente al Comune di Pianoro, si stringe alla famiglia per questa immane tragedia, e proclama per la giornata del 23 ottobre il lutto cittadino“. Simone si trovava in auto con il fratello Andrea, quando il veicolo è stato travolto dalla furia dell’acqua.

Ai funerali parteciperanno anche Rita Finzi e Cristina Francucci, Presidente e direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Bologna che il giovane avrebbe cominciato a frequentare proprio questa settimana. Per questo motivo, è stata annullata la presentazione della nuova ala Irnerio dell’Accademia, che era in programma proprio per domani.

