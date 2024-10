Alluvione Emilia-Romagna: domani scuole chiuse a Bologna

MeteoWeb

In seguito all’alluvione, “per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi scolastiche e garantirne la sicurezza“, lunedì 21 ottobre sarà “sospesa l’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bologna“: è quanto ha reso noto il Comune di Bologna.

