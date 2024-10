Alluvione Emilia-Romagna: esondato il Savena in zona Baricella

MeteoWeb

Nuova esondazione nel Bolognese: il fiume Savena ha rotto l’argine nel tratto compreso tra via Cavalle e via Marchette a Baricella. Dopo che tra il tardo pomeriggio e la notte è caduto sull’Emilia-Romagna un volume record di pioggia, molti fiumi sono esondati in un’area molto vasta che va dalla provincia di Reggio Emilia a quella di Ravenna. La situazione più grave al momento nel Bolognese: nella notte molte parti della città sono andate sott’acqua. In provincia sono esondati l’Idice, il Savena, il Ravone, molte zone della provincia sono sott’acqua.

