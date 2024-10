Alluvione Emilia-Romagna: fratelli travolti dalla furia dell’acqua a Pianoro, uno è disperso

MeteoWeb

Dramma a Pianoro (BO): 2 fratelli a bordo di un’auto sono stati travolti da un’ondata di piena, in via Caurinzano. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo ma non ha potuto soccorrere il fratello, 20enne che ora risulterebbe disperso. Le ricerche sono in corso.

