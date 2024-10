Alluvione Emilia-Romagna: l’Idice sommerge Castenaso e Budrio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

A Budrio nuova giornata difficile per i numerosi allagamenti seguiti alle piogge alluvionali nella giornata e nella serata di sabato 19 ottobre. Le prime evacuazioni si sono svolte nella giornata di ieri nelle strade a ridosso del fiume Idice e sono proseguite fino a sera. Tra le situazioni più critiche in regione, ha confermato il presidente facente funzione Priolo, proprio l’Idice a Budrio “dove il centro cittadino è stato coinvolto da un allagamento e la sindaca ha messo prontamente al riparo la popolazione“.

A Castenaso le acque del torrente Idice hanno invaso il parco Bassa Benfenati, la cassa di espansione che protegge la cittadina, determinando in seguito allagamenti di strade, esercizi commerciali e abitazioni.

