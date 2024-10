Alluvione Emilia-Romagna, intervento dell’esercito a Castel Maggiore | FOTO

MeteoWeb

In località Castello, nel Comune di Castel Maggiore (Bologna) si è concluso questa mattina un intervento dell’Esercito durato tutta la notte per soccorrere la popolazione. Impiegato personale specializzato del Reggimento Genio Ferrovieri per soccorrere la popolazione. L’intervento – su richiesta della Prefettura di Bologna e in supporto ai Vigili del Fuoco, alla protezione Civile e alle autorità competenti – è stata effettuato per mettere in sicurezza una decina di persone con alcuni camion e un barchino. Le squadre sono state coordinate dalla sala situazione del Comando delle Forze Operative Nord di Padova.

“Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha disposto il massimo supporto alla Protezione Civile con mezzi e personale delle Forze Armate. Questa notte personale dell’Esercito, in concorso con i Vigili del Fuoco, è intervenuto in soccorso alla popolazione rimasta isolata in località Castel Maggiore (BO),” spiega una nota. “La Difesa è anche questo. Al fianco della collettività nei momenti di difficoltà“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.