Alluvione Emilia-Romagna, piene ed esondazioni: nuove evacuazioni

L’esondazione dei fiumi in Emilia-Romagna è proseguita nel corso della notte con l’alluvione che si è estesa in diverse località, costringendo ad ulteriori evacuazioni.

Nicola Cesari, il sindaco di Sorbolo, nel Parmense, ha fatto sapere, che “non si esclude l’evacuazione della frazione di Coenzo” e che i volontari “stanno avvisando casa per casa“. Secondo quanto riportato dal sindaco, invece, sembra passata l’emergenza a Bogolese. Il ponte sul fiume Enza, a Sorbolo, è stato chiuso dopo le 5 di questa mattina.

A Castelnovo di Sotto “si è verificata la rottura dell’argine del cavo Cava e si sta monitorando il contenimento all’interno dell’area del Traghettino. Tutte le persone residenti in zona San Savino – via Peschiera, strada Saldine, strada Beretta e zona Camporanieri – via Camporanieri, via Pisacane, via C. Menotti, strada Gambaratora

sono invitate a prepararsi a salire ai piani alti e a prepararsi ad un eventuale ordine di evacuazione” si legge in una nota.

Ordinata l’evacuazione di Selva Malvezzi (BO) a causa delle criticità di Quaderna e Idice.

Avviso di evacuazione anche per diverse zone di Cadelbosco, in Provincia di Reggio Emilia.

Il sindaco del Comune di Medicina, Matteo Montanari, ha riportano che “nella notte a causa della rottura dell’argine del Quaderna, sia in destra che in sinistra, sono state evacuate numerose famiglie in via San Salvatore e via Olmo al confine con Budrio e Molinella. Sono state evacuate anche le famiglie più vicine al ponte dell’Idice a Sant’Antonio e al ponte del Sillaro a Portonovo“.

A Buco del Signore sono state evacuate alcune famiglie dopo che il Rio Acque Chiare ha rotto un argine e ha invaso case e cortili. Chiuso il sottopasso della Statale 63 in corrispondenza del Villaggio Crostolo. Tra Cella e Cadelbosco di Sopra 7 persone sono state salvate dai vigili del fuoco nella loro auto, rimasta bloccata in strada per l’allagamento in seguito alla rottura dell’argine del Cavo Cava alla confluenza del Crostolo. I residenti delle zone adiacenti il Crostolo a Santa Vittoria sono stati invitati a portarsi al piano primo delle abitazioni. La SP63 è interrotta all’altezza della rotatoria di Santa Vittoria, prima dell’ingresso al paese. A Bagnolo in Piano, in seguito alla tracimazione di un canale di irrigazione, tre famiglie sono state evacuate con un gommone dai vigili del fuoco.

