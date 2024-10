Alluvione Emilia-Romagna, Priolo: “su Bologna una slavina d’acqua”

MeteoWeb

“La città di Bologna ha avuto un interessamento molto importante e significativo” di maltempo, con “l’allagamento di scantinati” e “strade che sono diventate torrenti“: è quanto ha evidenziato il presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, in conferenza stampa, sottolineando che nelle prossime ore verrà emessa una nuova allerta rossa per il rischio idrogeologico. “Purtroppo abbiamo avuto una vittima a Pianoro, ma al momento non si segnalano scomparsi e dispersi“, ha evidenziato.

“La città di Bologna è l’esemplificazione dell’evento che si è scaricato in collina, con l’indice di saturazione dei suoli dovuto all’evento di due giorni fa e che ha creato una sorta di slavina d’acqua. Acqua, acqua ovunque in quantità molto importanti“, ha proseguito Priolo. Il problema è stato in questo caso il Ravone: “l’acqua non ci stava più dentro. Le strade sono diventate torrenti. L’acqua è fuoriuscita dai tombini e dagli scoli della città“.

Il numero degli evacuati è in continuo aggiornamento, ma questa notte erano “circa 2.000” e ci sono state “15mila reti elettriche disalimentate, che ora sono scese a 4mila“, ha spiegato il presidente. In generale, le situazioni più critiche sono “a Budrio e Pianoro“.

