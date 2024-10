Alluvione Emilia Romagna, l’appello del sindaco di Budrio: “chiedo stato d’emergenza, non possiamo andare avanti soli”

MeteoWeb

Un “appello al Governo” perché stabilisca lo stato di emergenza arriva da Debora Badiali, sindaco di Budrio (Bologna), località colpita dalle recenti alluvioni che hanno flagellato l’Emilia Romagna nell’ultimo anno mezzo, l’ultima volta appena una settimana fa. “È evidente dopo una settimana e alla quarta volta che capita che non possiamo andare avanti da soli”, dice il sindaco in un video postato sui social, chiedendo lo stato d’emergenza.

“Stiamo cercando di ripartire – dice – di fare il possibile per pulire e liberare le strade e le case dall’acqua e dal fango, con il meteo che ci rema profondamente. Abbiamo avuto l’aiuto della Protezione Civile, continueremo ad averlo nei prossimi giorni, ma ora una nuova allerta meteo per la giornata di domani ci porta a chiudere in via precauzionale le scuole, perché abbiamo terreni che sono saturi, pienissimi di acqua. È una situazione che andrà monitorata ora dopo ora durante la giornata, vi chiedo attenzione”, dice Badiali, rivolgendosi ai suoi concittadini.

