Alluvione Emilia Romagna, vaccinazioni straordinarie anti influenza e tetano: orari e sedi

Giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica e antinfluenzale, gratuite e a libero accesso per le popolazioni colpite dall’alluvione. L’Azienda Usl di Reggio Emilia informa di aver attivato punti vaccinali straordinari per l’offerta rivolta ai cittadini, agli operatori e ai volontari delle zone colpite dall’emergenza maltempo. La vaccinazione antitetanica – riporta una nota – è rivolta a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l’ultima dose di richiamo da più di 10 anni. La vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata in modo particolare alle persone con patologie croniche, persone con più di 60 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, addetti ai servizi essenziali.

I principali rischi per i cittadini e i volontari coinvolti nelle operazioni di sgombero, pulizia e ripristino di locali colpiti dalle forti piogge dei giorni scorsi – si legge – riguardano le infezioni gastrointestinali e da tetano. Per questo la Usl invita a evitare il contatto con acque stagnanti, proteggersi con guanti e indumenti adeguati e lavarsi bene le mani. Raccomandata la vaccinazione anti-tetanica a chi non ha fatto il richiamo previsto ogni dieci anni. Per garantire la salute collettiva dei residenti nelle zone alluvionate e delle persone che prestano il loro aiuto nelle aree interessate la Regione Emilia-Romagna ha prodotto un vademecum che riassume le principali indicazioni e norme di comportamento utili a minimizzare il rischio derivante dal contatto con le acque alluvionali che possono essere contaminate da reflui provenienti da sistemi fognari o da sostanze chimiche e rifiuti agricoli o industriali.

Sedi ed orari dei punti vaccinali

Di seguito, sedi e orari dei punti vaccinali (accesso senza prenotazione): a Reggio Emilia al Servizio igiene pubblica-Padiglione Ziccardi, via Amendola 2, da martedì 29/10 a giovedì 31/10 ore 8.30-12.30; a a Guastalla al Servizio Igiene Pubblica-Poliambulatori Ospedale Civile, via Donatori di sangue, giovedì 31/10 ore 9-11; Bagnolo in Piano presso sede Croce Rossa, via Tassone 3, martedì 29/10 ore 9-11; a Cadelbosco Sotto presso Circolo Arci Chierici Lombardo, via Quarti 12/A, giovedì 31 ore 9-11; a Castelnovo di Sotto presso il Poliambulatorio, via Dante Alighieri 3, giovedì 31/10 ore 13.30-15.30.

