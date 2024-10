Alluvione lampo a Lamezia Terme, il sindaco: “chiederemo lo stato di calamità naturale”

MeteoWeb

Il Comune di Lamezia Terme chiederà lo stato di calamità naturale: lo ha confermato all’ANSA il sindaco Paolo Mascaro, all’indomani dell’alluvione lampo che ha colpito il Lametino ieri, provocando danni ingenti soprattutto nella zona industriale dove moltissime aziende sono in ginocchio. “Stamattina chiederemo lo stato di calamità naturale, faremo la delibera di Giunta e la trasmetteremo alla Regione Calabria. Allo stato si è intervenuti nella zona più duramente colpita, quella industriale,” ha dichiarato Mascaro. “C’è stata la mia ordinanza che ha consentito anche di poter far sfociare le acque in mare e quindi ci sono stati lavori di somma urgenza che sono stati realizzati immediatamente. Si è intervenuti subito anche rispetto a quanto avvenuto in centro città. Negli edifici scolastici di proprietà comunale dove vi erano state infiltrazioni e oggi molte di queste strutture sono chiuse proprio per consentire altri interventi“.

“C’è un lavoro di coordinamento h 24 e si sta monitorando ogni aspetto. Anche stamattina si sta seguendo la situazione a San Pietro Lametino e Ginepri, le zone dove ieri sono state evacuate alcune famiglie. Adesso si sono programmati con la Protezione civile e i Vigili del fuoco una miriade di interventi soprattutto per il fango che ha invaso alcune abitazioni, aziende e altri luoghi. Si sta procedendo in questo senso su tutto, e il lavoro del Coc è incessante,” ha concluso il primo cittadino.

