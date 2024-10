Alluvione Emilia Romagna, sindaco Modena: “in 2 giorni un quinto della pioggia annua”

MeteoWeb

In un’informativa al consiglio comunale, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha spiegato che tra il 19 e il 20 ottobre si è abbattuta sulla città pioggia per complessivi 120 millimetri, lo stesso quantitativo che cade mediamente negli interi mesi di ottobre e novembre (tra i più piovosi), un quinto delle intere precipitazioni annue (la media è intorno ai 600 millimetri).

Ciò, ha spiegato ancora il primo cittadino, ha determinato allagamenti di scantinati e garage, in alcuni casi anche di abitazioni al piano terra perché, essendo i canali di scolo già pieni, il sistema fognario non ha potuto drenare con sufficiente velocità l’acqua caduta in ambito urbano in alcuni punti della città.

Passata la fase acuta, il sindaco ha auspicato che venga richiesto e concesso lo stato di emergenza dal governo per ottenere il rimborso dei danni. Se sarà così, il Comune attiverà la procedura per le segnalazioni dei privati volte a ottenere rimborsi ai cittadini.

