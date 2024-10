Alluvione a Reggio Emilia: esercitazione dal 17 al 19 ottobre

MeteoWeb

Prove tecniche di alluvione in provincia di Reggio Emilia. Sono stati infatti definiti oggi in una riunione in Prefettura i dettagli di un’esercitazione che, dal 17 al 19 ottobre, interesserà i Comuni rivieraschi del torrente Crostolo (Casina, Vezzano, Albinea, Quattro Castella, Reggio Emilia, Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Gualtieri e Guastalla, Reggiolo e Luzzara). L’evento simulato sarà quello di un‘allerta meteo per temporali, che sfocerà nella giornata del 18 ottobre in un allagamento conseguente ad una rottura dell’argine del torrente.

“Tra gli obiettivi dell’esercitazione – spiega il prefetto Maria Rita Cocciufa – vi sono quello di monitorare ed eventualmente aggiornare i modelli di intervento per eventi meteo, idrogeologici ed idraulici, approfondire gli scenari di rischio locale, verificare la pianificazione comunale e l’efficacia dei sistemi di allertamento e di comunicazione alla popolazione coinvolta e quello di addestrare il personale volontario nelle attività di monitoraggio, rilevamento e censimento delle criticità delle sponde e delle arginature”.

