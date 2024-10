Alluvione Romagna, Farolfi: “tre nuove ordinanze per accelerare la ricostruzione”

MeteoWeb

“Con le tre nuove ordinanze emanate dal Commissario Figliuolo per velocizzare il processo di ricostruzione e ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023, si concretizza quanto era previsto nel DL 76/2024, di cui sono stata relatrice in Senato”, ha dichiarato la Senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi.

“Un impegno finanziario senza precedenti per il nostro territorio”, ha aggiunto la Senatrice, “che predispone 2,7 miliardi di euro per la ricostruzione pubblica, di cui circa 35 milioni per i lavori di consolidamento delle frane a Brisighella, 12,2 milioni per ripristino della funzionalità della linea ferroviaria Marradi – Faenza e lo stanziamento di 1,2 milioni per la soluzione del nodo idraulico di Modigliana, fra i torrenti Ibola, Acerreta, Tramazzo e Marzeno. È poi previsto un investimento di 6,1 milioni per la demolizione del ponte ferroviario di Sant’Agata sul Santerno e un budget di 900.000€ per la progettazione del ponte delle Grazie di Faenza. Sarà fondamentale il completamento delle progettazioni entro la fine dell’anno per poter rendere i progetti cantierabili e procedere al successivo finanziamento dei lavori”.

“Una delle tre ordinanze, la 34/2024, risponde all’esigenza di rafforzare le strutture locali per affrontare le attività di ricostruzione, introducendo nuove modalità di selezione pubblica per il personale tecnico e amministrativo”, ha sottolineato la Senatrice.

“Altrettanto fondamentale è l’ordinanza 35/2024, inserita nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede un investimento di €1,2 miliardi per finanziare interventi finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico nel rispetto degli standard della Commissione Europea e dei principi di sostenibilità ambientale. Con queste ordinanze, la Struttura Commissariale garantisce che gli interventi di ricostruzione siano il più possibile rapidi e soprattutto efficienti. Opere complesse come quelle relative alle infrastrutture idrauliche, viarie e ferroviarie, sono un passo essenziale e si spera decisivo per la messa in sicurezza delle comunità colpite anche la settimana scorsa da eventi alluvionali e da fenomeni franosi”, ha concluso la Senatrice Farolfi.

