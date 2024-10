USA, piogge torrenziali in New Mexico: alluvione lampo sconvolge Roswell | FOTO

MeteoWeb

Piogge intense hanno colpito Roswell, New Mexico, nella notte di sabato ora locale: hanno causato inondazioni estese, provocando la morte di almeno 2 persone, secondo quanto riportato dalla Polizia Statale del New Mexico. Più di 300 persone sono state soccorse dalla Guardia Nazionale, mentre molti automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro auto sommerse dall’acqua. Alcuni veicoli sono stati trascinati dalla corrente nel canale del fiume.

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha dichiarato un’“Emergenza per alluvioni lampo” nella città, il livello massimo di allerta per questo tipo di eventi. Tra i 10 e i 23 cm di pioggia sono caduti in alcune zone dello stato, portando il NWS a emettere un avviso di “Situazione particolarmente pericolosa“. L’alluvione ha causato danni significativi a case e attività commerciali.

Roswell ha registrato un valore di pioggia giornaliera record di 14,68 cm, superando il precedente record del 1901. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite anche domenica, con vari servizi di emergenza impegnati nel portare in salvo i cittadini dalle aree più colpite.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.