Alluvione Spagna, Miguel Bosé scatena il caos: il commento sul disastro di Valencia

“Sono devastato per la catastrofe avvenuta a Valencia, Cuenca e Albacete”. Così il celebre cantante spagnolo Miguel Bosé commenta su Instagram la violenta alluvione che ha devastato la Spagna in particolare nella zona di Valencia. “Sono furioso e pieno di rabbia per le vite perse,– ha aggiunto il cantante – conseguenza, sovrabbondantemente documentata, di pratiche pessime e criminali messe in atto da governi che, tra la distruzione di dighe e bacini, e soprattutto con la pratica incontrollata di ingegneria climatica, scienze chimiche o HAARP, causano solo dolore, sofferenza e povertà”.

Secondo Miguel Bosè la catastrofe non è colpa del cambiamento climatico: “non esiste una cosa del genere, ci vendono qualcosa che non esiste”. Parole che in Spagna hanno suscitato polemiche, con numerosi commenti sui social critici verso il cantante.

