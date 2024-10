Alluvione Spagna, il sindaco di L’Alcudia: “tsunami di fango, nessuno ci ha avvertiti”

MeteoWeb

Andreu Salom, il sindaco di L’Alcudia, un comune della Comunità Valenciana, ha dichiarato all’emittente nazionale spagnola Rtve che la sua comunità ha registrato la perdita di almeno 2 residenti: una figlia e l’anziana madre che viveva con lei. Ha inoltre segnalato che la polizia è ancora impegnata nella ricerca di un camionista disperso. Salom ha espresso la sua frustrazione per il fatto che né lui né gli abitanti del paese siano stati avvisati dell’imminente disastro avvenuto martedì sera, quando il fiume Magro ha rotto gli argini. “Io stesso stavo andando a controllare il livello del fiume perché non avevo informazioni”, ha raccontato Salom, “sono andato con la polizia locale ma siamo dovuti tornare indietro perché uno tsunami di acqua, fango, canne e sporcizia stava già entrando in città”.

