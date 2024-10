Alluvione in Spagna: a Valencia in 8 ore la pioggia di un anno

MeteoWeb

Valencia e i suoi dintorni stanno affrontando gravi difficoltà a causa delle intense inondazioni che hanno colpito la provincia durante la notte, portando a 52 il numero delle vittime. Mentre i soccorsi sono al lavoro per raggiungere le persone rimaste isolate, in molte aree si segnalano ancora gravi criticità.

Il maltempo ha colpito con particolare intensità l’interno della provincia e le aree circostanti, causando interruzioni nella rete ferroviaria e chiusure stradali, che complicano l’accesso dei soccorritori. Secondo il quotidiano El País, le precipitazioni hanno raggiunto i 445 litri per metro quadrato in alcune zone, ben oltre i 180 litri previsti inizialmente dall’Agenzia Meteorologica Statale (Aemet). Questo accumulo di pioggia, che in 8 ore ha raggiunto la quantità media di un anno, ha generato disagi diffusi, in particolare per le vie di accesso a Valencia dalla capitale e per le principali arterie che collegano la città con Alicante, Cuenca e altre aree.

