Alluvione in Toscana: il fiume Elsa è esondato tra Castelfiorentino e Certaldo | FOTO

Il fiume Elsa è esondato tra Castelfiorentino e Certaldo, nel Fiorentino, causando gravi allagamenti. L’acqua ha sommerso auto e raggiunto quasi il primo piano delle abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per salvare alcune persone colte di sorpresa. A Certaldo, la piena dell’Elsa ha causato allagamenti, ma senza danni gravi. Sei persone sono state evacuate nel territorio di San Gimignano e diverse strade sono state chiuse, inclusa la 429 tra Castelfiorentino e Certaldo e la sp1 tra Certaldo e San Gimignano.

