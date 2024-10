Alluvioni Bosnia: si aggrava il bilancio delle vittime

MeteoWeb

Il corpo di un’altra vittima delle alluvioni in Bosnia Erzegovina è stato rinvenuto oggi nei pressi della diga del lago di Grabovica. Secondo quanto riporta la stampa locale, sale a 23 il totale delle persone morte per le conseguenze del maltempo che si è abbattuto sul Paese nella notte tra il 3 e il 4 ottobre. Le zone più colpite sono state quelle situate lungo il corso del fiume Neretva, in Erzegovina. Delle 23 vittime accertate, 19 sono morte nel comune di Jablanica e 4 in quello di Konjic.

