Alpinista disperso, trovata firma in un rifugio sul Monte Rosa

Christof Menacher, l’alpinista tedesco disperso sul Monte Rosa dal 20 settembre, quasi certamente è transitato dal Bivacco Marinelli sopra il ghiacciaio dell’Alpe Pedriola, sulla parete est del Monte Rosa, nella zona di Macugnaga. La sua firma infatti, sarebbe stata trovata nel registro che è presente nella struttura e che gli alpinisti di passaggio sono soliti compilare.

Intanto ieri sono proseguite per l’intera giornata le operazioni di ricerca iniziate domenica 29 settembre, e che hanno visto impegnati in campo i Vigili del Fuoco di Verbania con la Squadra UCL/Tas, la squadra del Distaccamento di Macugnaga ed il Nucleo SAPR di Torino con i droni. Hanno partecipato alle operazioni il Soccorso Alpino SAGF della Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino civile con droni ed elicottero. Sono state battute diverse zone con pattuglie a piedi e dall’alto con droni ed elicottero. Tuttavia le ricerche dell’uomo e del suo cane sono ancora senza esito.

A causa delle previsioni meteo avverse previste per oggi e per i prossimi giorni, le operazioni sono state temporaneamente sospese. In giornata si valuterà se e come è possibile proseguire.

