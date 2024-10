Ambiente, Blue Day a Catania: dalle piccole azioni ai grandi progetti

MeteoWeb

“Sul fronte ambientale l’Amministrazione Trantino sta investendo tantissimo per cambiare realmente il volto della città e per attivare una vera e propria rivoluzione culturale che coinvolga tutti: in questa direzione le associazioni e le imprese svolgono un ruolo centrale, sia attraverso la sensibilizzazione della comunità, sia attraverso azioni concrete come quella di oggi“. L’assessore all’Ambiente del Comune di Catania Massimo Pesce ha voluto personalmente ringraziare gli oltre cento dipendenti di Sibeg Coca-Cola che ieri (11 ottobre) hanno partecipato alla quarta edizione del “Blue day”, evento organizzato da Marevivo Sicilia e dell’unità territoriale etnea.

Una giornata interamente dedicata alla sostenibilità ambientale con attività di pulizia nella Riserva naturale Oasi del Simeto e nel litorale della Plaia. Il bilancio registrato è di oltre 1 tonnellata di rifiuti raccolti (331,16 chili di plastica, 370,62 di indifferenziata, 326,21 chili di vetro) in due luoghi sensibili del nostro territorio: il primo ospita una riserva naturale che per le caratteristiche della sua vegetazione offre rifugio e sosta a una ricca avifauna stanziale e migratoria; il secondo rappresenta invece il biglietto da visita per tutti quei turisti che transitano nel capoluogo etneo e che fanno tappa in spiaggia, anche in questi giorni popolatissima grazie alla lunga coda estiva.

“Ogni anno c’è grande entusiasmo per questa iniziativa organizzata grazie al supporto di Coca Cola Italia – ha sottolineato l’amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola Luca Busi – un ringraziamento va in primis ai volontari di Marevivo Sicilia, in prima linea per difendere il nostro ecosistema, e poi ai nostri dipendenti, che partecipano in maniera attiva con grande impegno ed entusiasmo. Vogliamo essere virtuosi e lanciare un messaggio forte alla città legato al cambiamento. Queste piccole azioni concrete, inoltre, sono in linea con i nostri obiettivi aziendali, che mirano al raggiungimento della Carbon Neutrality entro il 2030. Un plauso va anche alla nostra Amministrazione, che sta lavorando nella direzione della transizione ecologica e del rispetto del territorio in chiave “green”. È lì che giochiamo tutti la partita fondamentale da vincere entro i prossimi 5 anni per essere competitivi“.

L’iniziativa rientra nel progetto “Blue Activities”, ideato e realizzato da Marevivo con il supporto non condizionato di The Coca-Cola Foundation, con azioni di pulizia del litorale italiano e attività di educazione all’ambiente e alla sostenibilità: una collaborazione che rientra nella strategia sostenibile a lungo termine di Coca-Cola, denominata World Without Waste, che include chiari obiettivi globali per eliminare lo spreco.

