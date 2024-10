Ambiente, il 15% italiani compra biologico

MeteoWeb

“Saranno gli eventi climatici estremi sempre più frequenti. O sarà il fatto che di ambiente si parla sempre più spesso, sia nei media sia in ambito aziendale. Ma, negli ultimi dieci anni, l’interesse sui temi legati alla sostenibilità ambientale e sociale è cresciuto fino a coinvolgere il 77% degli italiani (pari a 38 milioni di persone), in forte aumento rispetto al 41% del 2015. È uno dei risultati del 10° Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile, promosso da LifeGate in collaborazione con l’Istituto di ricerca Eumetra Mr e presentato ieri a Villa Necchi Campiglio, a Milano.(…) ‘Dal 2015 la sensibilità verso l’ambiente è cresciuta di anno in anno’, ha osservato il sondaggista Renato Mannheimer: ‘Il tema è diventato “sentito” per quasi 7 italiani su 10 rispetto al 48% del 2015’. Al punto che cresce il numero di persone che traducono questa attenzione alla sostenibilità in azioni concrete: oggi l’11% degli italiani sceglie vacanze sostenibili, il 15% consuma alimenti biologici e il 14% compra capi di abbigliamenti sostenibili“, si legge su Il Corriere della Sera.

“(…) Tanti i temi sul tavolo, dal ruolo dell’innovazione nella transizione ecologica a quello delle compagnie assicurative nella gestione delle catastrofi, dalle nuove forme di mobilità sostenibile all’importanza di rendere la diversity & inclusion una parte fondamentale delle strategie aziendali. Senza dimenticare la componente sociale, ancora poco familiare agli italiani ma fondamentale per garantire che la transizione ecologica non lasci indietro nessuno“, continua il giornale.

