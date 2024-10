L’Amerigo Vespucci lascia l’Australia, prossima tappa Singapore

MeteoWeb

Dopo cinque giorni in porto a Darwin, l’Amerigo Vespucci è tornata in mare per fare tappa e Singapore. La nave scuola della Marina Militare ha fatto da sfondo alla cerimonia di chiusura che si è svolta al molo della capitale del Territorio del Nord alla presenza delle istituzioni italiane e locali. Con la tappa australiana, il tour arriva al suo giro di boa e si prepara a risalire gli oceani verso l’Italia, dove rientrerà a giugno 2025.

