Apophis sfiorerà la Terra: l’asteroide gigante che si potrà vedere a occhio nudo

Tra 5 anni, nel 2029, un asteroide gigantesco di nome Apophis, con un diametro di 350 metri, passerà così vicino alla Terra da essere visibile a occhio nudo. Sarà a soli 31.000 km da noi! Venerdì 13 aprile 2029, Apophis sarà così vicino alla Terra che apparirà nel cielo come una stella luminosa che si muoverà rapidamente. Sarà un evento straordinario, visibile senza telescopi!

Le dimensioni e la traiettoria di Apophis lo hanno mantenuto in cima alla “lista dei rischi di impatto” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e alla “Sentry Risk Table” della NASA per 17 anni. Fortunatamente, gli scienziati della NASA hanno confermato che Apophis non colpirà la Terra per almeno 100 anni.

Ma cosa accadrebbe se un asteroide di 300 metri colpisse la Terra?

L’impatto potrebbe causare devastazioni su un’area vasta, distruggendo tutto nel raggio di centinaia di chilometri. L’energia rilasciata sarebbe pari a decine o addirittura centinaia di bombe nucleari. Forse, in futuro, la NASA riuscirà a deviarlo con una navicella spaziale, come ha fatto con successo la sonda kamikaze Dart nell’esperimento con l’asteroide Dimorphos. Apophis è stato monitorato a lungo, ma il vero pericolo sono gli asteroidi che ancora non conosciamo e che potrebbero apparire all’improvviso.

