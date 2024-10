Ara funeraria di epoca romana scoperta nelle acque di Grado

MeteoWeb

Un team dell’Unità di archeologia subacquea dell’Università di Udine ha eseguito indagini su sette siti archeologici nelle acque di Grado, rilevando scoperte straordinarie come relitti navali, un’ara funeraria di epoca romana e strutture sommerse di natura monumentale. Questi risultati sono stati resi noti oggi dall’ateneo friulano, con l’obiettivo di “ricostruire il paesaggio archeologico tra il mare di Grado e l’Aquileia romana, dato che l’area delle attuali acque che circondano l’isola è parte di quella che in epoca romana era la periferia di Aquileia“.

Le ricerche fanno parte della prima campagna del progetto Aquileia Waterscape, promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici e Patrimonio Culturale dell’ateneo friulano. L’esito delle indagini è stato presentato oggi in una conferenza alla presenza del rettore Roberto Pinton, del vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, e del coordinatore scientifico delle ricerche, Massimo Capulli.

Uno dei siti di maggior rilievo è rappresentato dalle Piere di San Gottardo, situate a circa 1,5 chilometri a sud-est della bocca lagunare di Grado. Da questa località provengono monumenti funerari risalenti al II secolo d.C., recuperati tra il 1933 e il 1985, ai quali si aggiunge un’inedita ara funeraria scoperta durante le ultime ricerche. Questi ritrovamenti arricchiscono ulteriormente il patrimonio storico e archeologico della zona.

Le attività sul campo sono state condotte da ricercatori e studenti del Dipartimento di Studi Umanistici e Patrimonio Culturale, con il supporto di Francesco Dossola, tecnico subacqueo della Soprintendenza. Il rettore Pinton ha sottolineato l’importanza della partecipazione degli studenti, dichiarando: “L’apporto rilevante che hanno potuto dare i nostri studenti alle ricerche di archeologia subacquea conferma la propensione alla formazione di professionalità complete che caratterizza i corsi di laurea istituiti al Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale“.

Anche il vicepresidente Anzil ha espresso il suo orgoglio per l’impegno della Regione Friuli Venezia Giulia nel promuovere la cultura, affermando: “Ci candidiamo a essere una delle Regioni bandiera in Europa per la cultura. Siamo la Regione che, in Italia, investe maggiormente in cultura, e destiniamo risorse finalizzate a moltiplicare gli effetti positivi della promozione storica del nostro territorio“.

Questa prima fase di esplorazione subacquea rappresenta solo l’inizio di un progetto di più ampio respiro che mira a svelare ulteriori dettagli sul passato storico sommerso del Friuli Venezia Giulia e dell’antica Aquileia.

