Archeologia, antico Egitto: scoperta spada con iscrizione del faraone Ramesse II | FOTO

Una grande spada di bronzo con un cartiglio del re Ramesse II, noto anche come Ramesse il Grande, è emersa dagli scavi nel sito di Tell Al-Abqain, nell’area nordoccidentale del Delta del Nilo. Qui un gruppo di archeologi ha rinvenuto i resti di una fortezza egiziana di 3.000 anni fa, utilizzata per difendersi dalle tribù libiche e dai popoli del mare provenienti dal Mediterraneo orientale. Il ritrovamento è stato annunciato dal Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano.

Il cartiglio sulla lama della spada riporta il nome completo di Ramesse II (Usermaatra-Setepenra Ramessu-Meriamon), mentre una seconda incisione indica che l’arma gli fu presumibilmente donata. Il nome del faraone e i titoli sulla spada aumentavano il prestigio del proprietario, che probabilmente era un ufficiale di alto rango.

Resti di caserme militari

Scavando nel sito di Tell Al-Abqai, gli archeologi hanno portato alla luce i resti di caserme militari con magazzini per armi, cibo e provviste, oltre a diversi manufatti appartenuti a soldati egiziani. All’interno di alcuni magazzini sono stati trovati frammenti di ceramica e resti di ossa di animali. Sono stati scoperti anche forni cilindrici in ceramica che sarebbero stati utilizzati per cucinare alimenti.

Le armi usate in battaglia, gli strumenti di caccia, i manufatti personali e i prodotti per l’igiene, come gli applicatori di kohl d’avorio, le perle di corniola e di maiolica, gli scarabei e gli amuleti protettivi identificati nel sito potranno rivelare maggiori dettagli sulla vita e sulle pratiche quotidiane degli occupanti.

