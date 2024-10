Argentina: il governo invita Elon Musk a trasferire le operazioni di SpaceX nel Paese

MeteoWeb

Il ministero dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia dell’Argentina ha lanciato un appello all’imprenditore Elon Musk, proponendogli di spostare le operazioni di SpaceX nel Paese sudamericano. Questa iniziativa è emersa dopo che il governo californiano ha negato un aumento nella quantità di lanci di navicelle spaziali dalle coste della California.

“Elon Musk, puoi contare sull’Argentina per continuare con i progetti di SpaceX. La nostra nazione è aperta al mondo e la nostra visione è basata su idee di libertà, incentrata su innovazione tecnologica e sul benessere dell’umanità. L’Argentina ha gli spazi necessari e il personale adeguato, oltre alla visione strategica, per partecipare a progetti spaziali di larga scala,” ha dichiarato il ministero in un post su X.

In risposta a questa proposta, Musk ha commentato: “Molto apprezzato.”

L’Argentina si sta quindi posizionando come un possibile hub per le attività spaziali di SpaceX, offrendo risorse e supporto per lo sviluppo di progetti innovativi nel settore spaziale.

