Argotec inaugura lo Space Park: un investimento da 25 milioni e oltre 100 nuove assunzioni | FOTO

Oggi, a San Mauro Torinese, alle porte di Torino, è stato inaugurato lo Space Park, il nuovo quartiere generale di Argotec, un’azienda torinese di punta nella produzione di satelliti e nel settore del volo umano. L’investimento per questa ambiziosa iniziativa ammonta a 25 milioni di euro e prevede oltre 100 nuove assunzioni, con l’obiettivo di raggiungere un organico di 600 dipendenti.

Lo Space Park non è solo un centro di produzione, ma comprende anche numerosi laboratori e centri di controllo missione dedicati al monitoraggio delle operazioni in orbita. Al taglio del nastro hanno partecipato personalità di spicco, tra cui l’amministratore delegato di Argotec, David Avino, il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodora Valente.

Questo nuovo centro, realizzato su un’area di 60.000 metri quadrati nell’ambito del progetto Space Factory dell’Agenzia Spaziale Italiana, è progettato per produrre oltre 50 satelliti all’anno e ridurre fino al 32% i tempi di produzione rispetto agli standard attuali. La struttura rappresenta anche un ambizioso progetto di riqualificazione, trasformando un capolavoro dell’architettura contemporanea, firmato dall’archistar Oscar Niemeyer, completato nel 1981.

David Avino ha commentato: “Non è un punto di arrivo, ma di partenza. Un risultato ottenuto grazie anche al Pnrr. Vogliamo continuare a crescere in Italia e all’estero, anche negli Stati Uniti. Realizzeremo un satellite a settimana per fare agricoltura di precisione, ma anche telecomunicazione lunare perché la luna è un obiettivo importante.”

“Lo SpacePark di Argotec, inaugurato oggi – ha continuato Avino – sarà presto una delle più tecnologicamente avanzate fabbriche di satelliti in Europa. Un contributo forte, concreto, ambizioso, nel definire la leadership dell’azienda nel settore Spazio, a livello italiano e internazionale. Il progetto SpacePark consiste in 25 milioni di investimenti sul territorio e ulteriori 100 posti di lavoro ed è per noi un ulteriore passo che ci porta a un incremento esponenziale della nostra capacità produttiva, per rispondere sempre meglio, sempre più velocemente, con affidabilità e flessibilità alle esigenze dei nostri clienti, e di tutte le imprese che vogliono cogliere le opportunità della Space Economy. L’obiettivo è quello di continuare a crescere in Italia e all’estero, affermando il valore della tecnologia Made in Italy a livello globale, come abbiamo già dimostrato di saper fare”, ha concluso il fondatore.

Lo Space Park di Argotec si preannuncia quindi come un polo di innovazione e crescita nel panorama spaziale, contribuendo non solo allo sviluppo tecnologico, ma anche all’occupazione nel territorio.

