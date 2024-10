Arriva la Superluna del Cacciatore, sarà la più grande dell’anno

MeteoWeb

Nel mese di ottobre 2024, il cielo notturno offrirà uno spettacolo straordinario: la Superluna del Cacciatore. Non sarà solo l’ultima Luna piena della stagione autunnale, ma anche la più grande e luminosa Superluna dell’anno.

Quando e come osservare la Superluna ad ottobre

La Luna piena di ottobre raggiungerà il suo massimo splendore giovedì 17 ottobre alle ore 13:26 ora italiana. Tuttavia, la Luna apparirà piena e brillante per circa 3 giorni, quindi sarà possibile iniziare ad osservarla già dalla sera del 16 ottobre.

Per un’esperienza visiva indimenticabile, il momento migliore per ammirare la Luna sarà durante il tramonto, quando sarà bassa sull’orizzonte. In queste condizioni, l’effetto chiamato “illusione lunare” farà apparire la Luna più grande del normale, e grazie alla rifrazione atmosferica, il nostro satellite naturale potrebbe assumere una suggestiva sfumatura arancione, in perfetta armonia con i paesaggi autunnali dell’emisfero settentrionale.

Cos’è una Superluna

Una Superluna si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Ciò significa che la Luna appare leggermente più grande e più luminosa del solito. La Superluna del 17 ottobre sarà la più spettacolare del 2024, con una distanza di 357.364 km dalla Terra, rispetto alla media di circa 384.400 km.

La Luna del Cacciatore

La Luna del Cacciatore non è legata a un mese specifico: viene chiamata così la prima Luna piena che segue la Luna del Raccolto, che si verifica più vicino all’equinozio d’autunno. Tradizionalmente, i contadini utilizzavano la luce della Luna del Raccolto per terminare i lavori nei campi. Subito dopo, con i campi sgomberati, i cacciatori potevano approfittare della Luna del Cacciatore per individuare più facilmente gli animali, spesso in cerca di cibo prima dell’inverno.

Inoltre, la Luna del Cacciatore sorge intorno al tramonto e tramonta all’alba, offrendo molte ore di luce notturna, ideali per la caccia serale. Questa tradizione è radicata nella vita agricola e venatoria di molte culture antiche.

Altri nomi e curiosità

La Luna piena di ottobre è conosciuta con diversi nomi nelle culture indigene americane, come la “Luna delle Migrazioni” (perché in questo periodo gli uccelli migrano verso climi più caldi) o la “Luna delle Foglie Cadenti“. In Cina è chiamata “Luna Gentile“, mentre per le tradizioni Wiccan è la “Luna di Sangue“, riferendosi alla stagione di caccia, sebbene non sia legata a un’eclissi lunare.

La Luna del Cacciatore sarà uno degli eventi astronomici più affascinanti dell’anno, e la coincidenza con la Superluna la renderà ancora più spettacolare. Non perdete l’opportunità di ammirare questa meraviglia naturale, che illuminerà il cielo autunnale il 17 ottobre.

