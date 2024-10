Spazio, Aschbacher (ESA) allo IAC: “la difesa del pianeta è la nostra priorità”

MeteoWeb

“Proteggere il nostro Pianeta è la priorità numero uno dell’Agenzia Spaziale Europea“: lo afferma il suo direttore generale, Josef Aschbacher, in occasione del Congresso Internazionale di Astronautica IAC 2024 a Milano. “L’osservazione della Terra è uno dei punti di forza dell’ESA, che ha dato vita a importanti programmi come Copernicus con dati resi accessibili a tutti: il prossimo passo sarà quello di usare questi dati, anche attraverso l’intelligenza artificiale e i gemelli digitali, per ottenere informazioni utili a capire il nostro pianeta e il futuro che ci attende”, spiega Aschbacher.

L’ESA continua poi a spingere sulle pratiche spaziali sostenibili e responsabili come quelle previste dalla Carta Zero Detriti (Zero Debris Charter), che conta già un centinaio di sottoscrizioni, soprattutto da Europa e Stati Uniti, e “da privati come Amazon“, sottolinea Aschbacher.

Non mancano poi le missioni di difesa planetaria come Hera, lanciata pochi giorni fa per raggiungere l’asteroide Dimorphos, colpito e deviato dalla sonda Dart della NASA, e la prossima missione Ramses, che studierà l’asteroide Apophis quando passerà vicino alla Terra il 13 aprile 2029.

Grande attenzione viene anche dedicata alla necessità di garantire all’Europa un accesso indipendente allo spazio: per questo sono stati fatti tutti gli sforzi necessari “per portare Ariane 6 in rampa di lancio quanto prima e per far tornare a volare Vega C entro l’anno”, ricorda Aschbacher. “In parallelo, gli Stati membri hanno deciso per un cambio di paradigma, per cui l’ESA come istituzione pubblica acquisterà servizi di lancio da compagnie private”.

