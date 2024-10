“Assicurazione anti-catastrofe obbligatoria per chi ha ricevuto il sisma bonus”: le parole di Urso

MeteoWeb

Assicurazione obbligatoria anti-catastrofi per chi ha già ricevuto il sisma bonus. È uno dei tre atti previsti per le “assicurazioni catastrofali”, di cui il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso ha parlato a margine della presentazione a Forlì dei vantaggi per le imprese della Zona logistica semplificata. Il primo atti è “rendere certo che l’assicurazione ripaghi quanto dovuto nel più breve tempo possibile: entro 15 giorni da un eventuale evento catastrofale – precisa il Ministro – deve rimborsare almeno il 30% di quanto dovuto, così che chiunque abbia la certezza che di fronte a un’assicurazione riceva il dovuto nel tempo necessario per rimettere in moto la sua attività produttiva”.

Il secondo, prosegue, “allargando la base di coloro che si assicurano in modo da ridurre l’importo di ogni polizza“. Infatti, “più sono le imprese che si assicurano più si riduce il prezzo della polizza”. Infine, il terzo ed “emblematico, rendendo obbligatorio che coloro che hanno ricevuto il sisma bonus debbano assicurarsi perché hanno già ottenuto risorse pubbliche per la messa in sicurezza della propria abitazione”. Infatti, conclude, “non è possibile che, in caso si verifichi un altro evento catastrofale, siano un’altra volta tutti i cittadini a ripagare il danno”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.