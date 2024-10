Anche gli astronauti vestono Prada: svelata la tuta spaziale per il ritorno sulla Luna | FOTO

MeteoWeb

Axiom Space e Prada hanno presentato per la prima volta all’International Astronautical Congress (IAC) in corso a Milano il design della tuta spaziale Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), destinata alla missione Artemis III della NASA nel 2026. Questa collaborazione unisce la creatività di Prada con l’ingegneria di Axiom Space per creare tute spaziali di nuova generazione. Il presidente di Axiom Space, Matt Ondler, ha sottolineato l’importanza storica del progetto, che vedrà il primo astronauta non americano mettere piede sulla Luna, alla ricerca di acqua al Polo Sud, in un ambiente estremamente ostile.

”L’Italia è partner molto importante per noi, a Torino Thales Alenia sta costruendo la prima navicella spaziale, per noi è anche importante aver avuto un astronauta italiano,” ha dichiarato Ondler. ”L’Italia è un Paese molto avanti nel settore spaziale perché ha cercato di coinvolgere tutte le industrie anche al di fuori dell’aeronautica, con aziende, come è stato con Walter Villadei. L’Italia sta cercando di essere parte di questa economia spaziale, è un partner importante e ci sarà grande futuro di collaborazione con l’Italia”.

Lorenzo Bertelli di Prada ha evidenziato l’onore di essere parte di questa iniziativa, considerandola l’inizio di una partnership significativa e di un’avventura entusiasmante nel settore spaziale. ”Siamo all’inizio di un’era, come Internet negli anni ’80 oggi già possiamo dire che chiunque può arrivare nello Spazio e siamo solo all’inzio dell’avventura,” ha affermato il Chief Marketing Officer e Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada, durante la presentazione. ”Oggi i costi per andare nello Spazio sono troppo elevati ma i prezzi scenderanno e diventerà accessibile. Ora siamo all’inizio, penso che avremo possibilità future. Sono certo che ci sono persone che vogliono andare sulla Luna in modo sicuro, senza spendere cifre esagerate e questo accadrà. Oggi si corrono rischi ma si aprono delle possibilità”. Per il futuro ”abbiamo idee da concretizzare. Stiamo lavorando con Axiom Space, è un settore in evoluzione. Qui iniziamo il viaggio e poi vediamo se è strategico per il gruppo”.

La tuta AxEMU, evoluzione della xEMU della NASA, è progettata per garantire flessibilità, efficienza e sicurezza, adattandosi a varie fisionomie degli astronauti. È capace di resistere a temperature estreme e supporta attività extraveicolari per almeno 8 ore, affrontando le sfide del Polo Sud lunare. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso l’esplorazione lunare e oltre.

