Astronomia, “Tra Stelle e Panchine” al Parco di Monte Viseggi

“Tra Stelle e Panchine” a Monte Viseggi: un evento di inclusione e Astronomia. Il 12 ottobre, il Parco di Monte Viseggi sarà teatro di un evento speciale, “Tra Stelle e Panchine”, un’iniziativa che coniuga astronomia, sensibilizzazione e solidarietà. L’evento, che avrà inizio alle ore 17:00, sarà un momento unico per scoprire le meraviglie del cielo autunnale, ma anche per riflettere su temi importanti legati alla salute e all’inclusione.

Presentazione delle Panchine Colorate

Uno dei momenti clou della serata sarà la presentazione delle due nuove panchine colorate: una gialla e una viola. Questi simboli non sono casuali: rappresentano il legame tra il parco e il territorio, ma anche il sostegno a cause sociali di grande rilievo. La panchina gialla richiama l’attenzione sui temi dell’endometriosi, grazie alla collaborazione con l’associazione “La voce di una è la voce di tutte”, mentre la panchina viola è dedicata alla sensibilizzazione sulla Sindrome Fibromialgica e altre patologie correlate, grazie all’azione di CFU Italia.

Le Associazioni Coinvolte

L’evento vede la partecipazione di diverse realtà locali e nazionali, tutte unite da un forte spirito di solidarietà:

La voce di una è la voce di tutte: Questa associazione è impegnata nella sensibilizzazione sulle problematiche legate all’endometriosi, promuovendo progetti educativi e collegamenti con i servizi sanitari e scolastici per una maggiore consapevolezza, soprattutto tra i giovani.

Comitato Fibromialgici Uniti – Italia Odv (CFU Italia): L’associazione rappresenta e tutela le persone affette da Sindrome Fibromialgica, Sindrome da Fatica Cronica (CFS/ME), Sensibilità Chimica Multipla (MCS) ed Elettrosensibilità (EHS). Il loro scopo è promuovere il riconoscimento istituzionale di queste patologie come malattie croniche e invalidanti, contribuendo alla diffusione di informazioni corrette.

Astrofili Spezzini: Da sempre attivi nel promuovere l’astronomia come veicolo di inclusione, gli Astrofili Spezzini collaborano con enti locali e organizzazioni di beneficenza per supportare cause umanitarie, come dimostrato dalle precedenti raccolte di beni per l’Ucraina e per le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, fino a campagne alla ricerca di donatori in colaborazione con l’AVIS Provinciale e l’autoemoteca nel parco di Viseggi.

Un Parco che Unisce Natura, Astronomia e Solidarietà: Il Parco di Monte Viseggi, sin dalla sua inaugurazione lo scorso marzo, è diventato una meta frequentata da oltre 1.800 visitatori, grazie alle sue iniziative che fondono natura e scienza. Oltre alla bellezza del luogo, è stato il centro di numerose attività astronomiche e sociali, nell’unico osservatorio pubblico della Provincia, attirando l’attenzione di chi desidera unire la passione per le stelle a quella per il prossimo.

Programma della Serata

17:00: Presentazione delle panchine colorate, con la partecipazione delle associazioni coinvolte e dei rappresentanti istituzionali. Apericena a buffet: Un momento conviviale per scambiare idee e creare legami tra i partecipanti. (riservata alle associazioni e istituzioni)

Visita del parco e osservazione astronomica: Al calar della sera, sarà possibile partecipare a una visita guidata del Parco di Monte Viseggi e, con il supporto degli Astrofili Spezzini, osservare gli oggetti celesti tipici del periodo autunnale, Luna, Saturno e gli oggetti più luminosi del cielo profondo.

Un Evento per Tutti “Tra Stelle e Panchine” rappresenta un’opportunità per riflettere e imparare, ma anche per godere della bellezza della natura e del cielo stellato. L’iniziativa vuole sensibilizzare su temi di grande importanza sociale e promuovere un messaggio di inclusione e solidarietà, dimostrando come l’unione tra scienza e impegno civile possa davvero fare la differenza. Un’occasione da non perdere per chi ama le stelle, ma anche per chi desidera sostenere cause importanti e conoscere meglio la realtà locale. Vi aspettiamo numerosi per una serata all’insegna della scienza, della solidarietà e del divertimento!

Per prenotare la serata basta selezionare i biglietti sulla piattaforma eventbrite con donazione libera:

https://www.eventbrite.it/e/1033896170277?aff=oddtdtcreator

