Attentato Turchia, i progetti della ‘TAI’: dalle piattaforme aeree al KAAN

Turkish Aerospace Industries (TAI), presa di mira mercoledì da un attacco terroristico presso il suo stabilimento nel distretto di Kahramankazan ad Ankara, sta portando avanti molti progetti importanti. Tra questi rientra anche il National Combat Aircraft KAAN, che posiziona il Paese tra le poche nazioni in grado di produrre aerei da combattimento di quinta generazione. La TAI è stata fondata nel 1973 e si occupa della progettazione, produzione e modernizzazione degli aeromobili necessari alla Turchia, oltre ad attività di esportazione. L’azienda ha contribuito in modo significativo al rafforzamento dell’industria della difesa turca attraverso gli importanti progetti realizzati fino ad oggi.

Le piattaforme aeree prodotte sotto il coordinamento dell’azienda, come l’elicottero da attacco e ricognizione tattica T129 ATAK, l’elicottero multiuso T70 e i velivoli senza pilota ANKA e AKSUNGUR, sono al servizio delle forze di sicurezza.

Prodotti come l’aereo da addestramento di base HURKUS, l’aereo da addestramento e attacco leggero HURJET e l’elicottero multiuso GOKBEY attendono con ansia di entrare nell’inventario, mentre sono in corso intensivamente i test per il velivolo da combattimento senza pilota ANKA III.

Il velivolo KAAN

Uno dei progetti più importanti è il velivolo da combattimento nazionale KAAN, attualmente in costruzione, che rappresenta una pietra miliare nella storia dell’aviazione turca. Con il progetto KAAN, il Paese compie un passo importante per diventare uno dei pochi Paesi in grado di progettare e produrre aerei da combattimento.

Grazie alla KAAN, la Turchia sarà tra i pochi Paesi al mondo in grado di produrre aeromobili di quinta generazione. Il progetto mira a rafforzare l’indipendenza della Turchia nel settore della difesa e a ridurre la dipendenza dall’estero. Si prevede che il KAAN entrerà a far parte dell’inventario dell’aeronautica militare turca entro il 2028.

La TAI ha ottenuto notevoli successi anche in tutto il mondo.

Più di recente, ha modernizzato gli aerei Su-25 in dotazione all’Azerbaijan e li ha consegnati a quel Paese.

